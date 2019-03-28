Агентство по страхованию вкладов (АСВ) 28 марта подало иск в суд о привлечении трех контролировавших Мосводоканалбанк лиц к субсидиарной ответственности и взыскании с них 468,3 млн рублей, говорится в сообщении агентства.

«В результате проверки обстоятельств банкротства банка установлено, что ухудшение его финансового положения произошло в результате совершенных контролировавшими банк лицами действий по замещению ликвидных активов банка (денежных средств) на неликвидную ссудную задолженность юридических лиц, а также по приобретению банком недвижимого имущества по завышенной стоимости. Одновременно с этим, бывшим руководством банка не были приняты предусмотренные федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» и федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» меры по предупреждению банкротства банка», — говорится в сообщении агентства.



Указанные обстоятельства являются, по мнению агентства, основанием для привлечения контролировавших банк лиц к субсидиарной ответственности.



Напомним, Банк России отозвал с 28 марта 2016 года лицензию на осуществление банковских операций у Мосводоканалбанка. По данным регулятора, финучреждение размещало денежные средства в низкокачественные активы и не создавало адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам и прочим активам. Арбитражный суд Москвы 30 мая 2016 года признал Мосводоканалбанк банкротом.