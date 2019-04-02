При переносе регулирования неналоговых платежей в Налоговый кодекс их содержание не должно измениться

Главная цель включения части неналоговых платежей в Налоговый кодекс — обеспечить прозрачные и предсказуемые условия ведения бизнеса и не допустить скрытого роста нагрузки на предпринимателей. Об этом заявили в Минфине, комментируя данную инициативу.

Ранее был опубликован законопроект Минфина, предусматривающий включение в НК экологического налога, утилизационного сбора, сбора за пользование автодорогами федерального значения, налога с операторов сети связи общего пользования и гостиничного сбора. Последний предполагается ввести вместо курортного сбора, который сейчас в качестве эксперимента могут взимать четыре российских региона.

«В рамках работы по систематизации неналоговых платежей идет формирование перечня платежей, которые могут быть предложены для включения в Налоговый кодекс. Минфин подготовил соответствующий проект и опубликовал его на портале для общественного обсуждения. Никакие решения пока еще не приняты, идет проработка вопроса. Мы ждем конкретных предложений и замечаний со стороны бизнеса и общественных организаций. Окончательный перечень неналоговых платежей, которыми целесообразно дополнить НК, будет определен в ходе диалога с бизнесом и общественными организациями», — сообщили в пресс-службе Минфина.

Минфин предложил начать взимать с туристов гостиничный сбор Ставку сбора будут определять органы местного самоуправления, но она не должна превышать 100 рублей с человека в день.

Как поясняется, вопрос о совершенствовании нормативно-правового регулирования ряда неналоговых платежей был поставлен перед правительством РФ Российским союзом промышленников и предпринимателей. «Мы сейчас детально обсуждаем ход этой работы с бизнес-сообществом и должны совместно принять взвешенное и сбалансированное решение», — сообщили в Минфине.

Информагентство ТАСС со ссылкой на главу РСПП Александра Шохина передает, что в среду, 3 апреля, первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов обсудит с бизнесом предложение о включении в НК неналоговых платежей.

По словам Шохина, бизнес сам выступал за то, чтобы узаконить систему неналоговых платежей, но в результате получил «жесткую конструкцию», которая оказывает дополнительное давление на предпринимателей.

«Еще год назад мы предлагали в случае перевода трех экологических платежей, а также платежей за «Платон», курортного сбора и сбора за пользование частотами в Налоговый кодекс ввести минимум на десять лет переходный период, избавляющий на этот срок от уголовной ответственности», — уточнил Шохин.

В Минфине отмечают, что систематизация неналоговых платежей, имеющих квазиналоговый характер, — это единая позиция правительства. «Ключевая цель этого — обеспечить прозрачные и предсказуемые условия ведения бизнеса и не допустить скрытого роста нагрузки на предпринимателей», — говорится в комментарии пресс-службы.



«В любом случае при переносе регулирования неналоговых платежей в Налоговый кодекс содержание платежей и их целевое назначение не должно измениться. Решение об изменении формы регулирования неналоговых платежей должно приниматься по согласованию с бизнесом», — заключают в Минфине.

