Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности банка «Ак Барс» на уровне «ruА-» и изменило прогноз со «стабильного» на «позитивный». Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.

«Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен умеренно высокой оценкой бизнес-профиля, адекватными оценками ликвидности, качества активов и достаточности капитала при невысокой рентабельности, а также удовлетворительной оценкой уровня корпоративного управления. Ключевым фактором, оказавшим влияние на уровень рейтинга, выступает высокая вероятность финансовой поддержки банка со стороны акционеров в случае необходимости. «Позитивный» прогноз отражает ожидания агентства по повышению эффективности бизнеса банка, что также может привести к пересмотру оценок корпоративного управления», — говорится в сообщении.

Умеренно высокая оценка бизнес-профиля отражает сильные позиции банка на региональном уровне. Банк является крупнейшим по размеру активов из числа кредитных организаций, зарегистрированных в Республике Татарстан. Вместе с тем значительную концентрацию клиентской базы и кредитного портфеля в домашнем регионе агентство рассматривает в качестве одного из рисков бизнес-профиля. Адекватная позиция по капиталу обусловлена приемлемой устойчивостью к возможному обесценению крупных кредитов при невысокой прибыльности банка.

«Эксперт РА» отмечает адекватное качество активов банка. Основу активов формируют кредитный портфель и портфель ценных бумаг. Ликвидная позиция банка также оценивается как адекватная. Ресурсная база банка исторически характеризуется значительной зависимостью от средств органов республиканской власти и организаций, находящихся в собственности республики. Ввиду связанности данных кредиторов с акционерами банка риск значительных незапланированных колебаний средств на их счетах рассматривается агентством как маловероятный.

Уровень корпоративного управления оценивается как удовлетворительный. Агентство также отмечает усиление степени консерватизма в кредитной политике банка в 2017—2018 годах, что оказывает давление на его финансовый результат. При этом аналитики считают, что дальнейшая диверсификация бизнеса в рамках принятой стратегии развития до 2021 года может позволить повысить прибыльность в среднесрочной перспективе.