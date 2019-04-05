В российской системе tax free для иностранцев с середины 2020 года могут начать использоваться электронные чеки. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс предлагает внести Минфин, свидетельствует информация федерального портала проектов нормативных правовых актов.

Как указывают авторы законопроекта, в настоящий момент налоговым законодательством не предусмотрена возможность представления электронной формы подтверждения вывоза товара, приобретенного с использованием компенсации физическим лицам — гражданам иностранных государств суммы налога на добавленную стоимость (системы tax free).

Изменениями во вторую часть Налогового кодекса РФ предусмотрена возможность представления электронной формы подтверждения вывоза товара, приобретенного иностранцами с использованием системы tax free. «Документ (чек) для компенсации суммы налога может формироваться организациями розничной торговли в электронной форме», — указано в законопроекте.

Также законопроектом предусмотрена организация электронного документооборота чеков, подтверждающих оплату товара, приобретенного с использованием компенсации иностранцам НДС, между магазином — участником системы, Федеральной налоговой службой и Федеральной таможенной службой РФ.

Предлагается ввести новое регулирование в действие с 1 июля 2020 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования законодательных поправок.

Напомним, российские города с 10 апреля 2018 года начали тестировать систему, позволяющую иностранцам возвращать НДС с покупок, совершенных на территории РФ. Первыми систему tax free вводили регионы, принявшие потом болельщиков чемпионата мира по футболу, который проходил летом 2018 года.

В феврале этого года в ФНС сообщали, что после запуска системы tax free в России покупатели оформили более 73 тыс. чеков на 7,7 млрд рублей.



Система tax free предполагает компенсацию НДС физическим лицам — гражданам иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз, при вывозе приобретенных в России товаров. Они могут вернуть часть налога на добавленную стоимость, если приобретают товары на сумму не менее 10 тыс. рублей в течение суток. С 1 января 2019 года НДС в России вырос с 18% до 20%.

