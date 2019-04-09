Правительство России договорилось вводить новые налоговые и регуляторные инициативы, которые могут негативно повлиять на бизнес, с обязательной отсрочкой в два года. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на XX апрельской конференции НИУ ВШЭ. По его словам, такая мера повысит предсказуемость бизнес-климата в России.

«Мы договорились о том, что регуляторные меры, будь то в области регулирования, технического надзора, контроля, должны вводиться с отсрочкой действия. Сегодня у нас действует такая норма по налогам: за полгода до принятия бюджета все налоговые решения должны быть приняты. Это абсолютно справедливый и правильный подход. Здесь мы продвинулись дальше, предлагаем сделать срок введения новой регуляторики, которая может сказаться негативно на бизнес, или бизнес должен подготовиться не меньше чем за два года», — отметил Силуанов.

Ранее такую идею озвучил курирующий топливно-энергетический комплекс вице-премьер Дмитрий Козак. Текущий режим принятия изменений для бизнеса он называл «нападением без объявления войны».