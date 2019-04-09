Рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило рейтинги Промсвязьбанка. В частности, долгосрочные рейтинги депозитов в иностранной и национальной валюте повышены до «Ba3» с «B2» с сохранением «позитивного» прогноза. Базовая и скорректированная базовая оценка кредитоспособности банка улучшены до уровня «caa1» с «caa2». Полный список рейтинговых действий приводится в релизе агентства .

Там поясняется, что рейтинговые действия обусловлены, в частности, завершением процедуры финансового оздоровления Промсвязьбанка, что выразилось в выплате кредитной организацией полученного от Центробанка фондирования и в передаче операционного контроля над ПСБ от Фонда консолидации банковского сектора действующей команде менеджеров.

Кроме того, аналитики Moody's приняли во внимание очень высокий уровень поддержки кредитной организации со стороны российского правительства, что позволило ей укрепить балансовые показатели, а также высокую вероятность ее дальнейшей поддержки со стороны Министерства финансов РФ путем поддержки кредитной активности ПСБ в рамках его новых полномочий как опорного банка оборонного сектора, следует из релиза.



«Позитивный» прогноз по долгосрочным долговым и депозитным рейтингам Промсвязьбанка отражает ожидания Moody's, что платежеспособность банка продолжит получать поддержку от планомерного восстановления внутренней способности банка к генерированию капитала и роста портфеля «здоровых» кредитов.