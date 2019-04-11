Совокупный объем подписанной премии компаний группы «Ренессанс Страхование» (в нее входят «Ренессанс Страхование», «Ренессанс Жизнь» и «Ренессанс Здоровье») по итогам 2018 года по МСФО вырос на 66,7% и составил около 70,3 млрд рублей, чистая прибыль увеличилась в 2,5 раза до 3,4 млрд рублей. Консолидированный капитал компаний группы составил 21,6 млрд рублей.

Бизнес компании «Ренессанс Страхование» вырос примерно на 18,6%. Сборы компании составили около 30,4 млрд рублей. Чистая прибыль увеличилась в 3,6 раза до 2,8 млрд рублей.

Бизнес «Ренессанс Жизни» продолжает интенсивно развиваться, сообщили в компании. Премии по накопительному страхованию жизни выросли на 33%, а по инвестиционному — на 92%. «Ренессанс Жизни» удалось достичь роста активов на 73%, общий объем которых теперь составляет 38,3 млрд рублей. Размер страховых резервов увеличился до 32,2 млрд рублей. Чистая прибыль выросла в 1,5 раза до 1,2 млрд рублей.

«Улучшение операционных результатов группы объясняется ростом и консолидацией бизнеса, развитием стратегических проектов и инициатив, а также реализацией синергий от сделки по объединению страховых активов, завершенной в конце 2017 года», — отмечает член совета директоров «Ренессанс Страхования» и управляющий директор группы «Спутник» Сергей Рябцов.