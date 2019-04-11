Федеральная налоговая служба (ФНС) России сообщает о поступлении в бюджет дополнительно более 100 млрд рублей благодаря работе по выявлению и пресечению серых схем выплат заработной платы.



«Зарплата в конвертах — это не просто уклонение от уплаты налогов и страховых взносов, это угроза социальным обязательствам государства — выплате пенсий, пособий, предоставлению налоговых вычетов и так далее», — отметил начальник управления налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов ФНС Михаил Сергеев.



Вопросы обеления рынка труда и расширения базы по налогу на доходы физических лиц обсуждались на ежегодном семинаре налоговых органов по вопросам администрирования налога на доходы физических лиц и страховых взносов.



По данным ФНС, в 2018 году поступления НДФЛ в консолидированный бюджет РФ составили 3,7 трлн рублей, что на 402 млрд рублей, или на 112,4%, больше, чем в 2017-м (темп роста на 4,7% превышает динамику поступлений налога на доходы физических лиц в 2017 году). Страховых взносов за 2018 год поступило 6,4 трлн рублей, что на 10,6%, или на 617 млрд рублей, больше поступлений 2017 года.

Темп роста поступлений налога на доходы физических лиц и темп роста поступлений страховых взносов превышает темп роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы за 2018 год (по данным Росстата — 109,9%) на 2,5 и 0,7 процентного пункта соответственно.

Выплата заработной платы ниже среднего уровня по соответствующей отрасли и субъекту РФ является одним из признаков налогового правонарушения и служит поводом для включения таких организаций в предпроверочный анализ, отмечают в ведомстве.

