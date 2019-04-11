Наиболее рискованными для российских банков в плане кредитования по итогам 2018 года были две отрасли: «производство прочих неметаллических минеральных продуктов», где доля просроченной задолженности в объеме кредитного портфеля составляет 16%, и «строительство» (15,8%). Об этом свидетельствуют данные рейтинга отраслей экономики по доле просроченной кредитной задолженности перед российскими банками (включая ВЭБ) на 1 января 2019 года, подготовленного агентством «РИА Рейтинг».

По мнению экспертов, значительный рост просрочки у отрасли «производство прочих неметаллических минеральных продуктов» связан с финансовыми проблемами у строительных компаний, так как производители неметаллических минеральных продуктов (кирпича, цемента, стекла и т. д.) являются основными поставщиками для строительных организаций. Эксперты ожидают, что тенденция роста просрочки в двух наиболее рискованных отраслях в среднесрочной перспективе прервется из-за активизации ипотеки и законодательных изменений регулирования строительной отрасли. Как следствие, с небольшим временным лагом данные отрасли могут начать снижать просроченную задолженность.



У остальных отраслей, констатируют аналитики, доля просрочки уже заметно меньше: третье место — у «деревообработки» (10,7%), четвертое место с долей просрочки на уровне 10,3% — у отрасли «производство пищевых продуктов», а замыкает первую пятерку наиболее рискованных отраслей «оптовая и розничная торговля», у которой показатель просрочки составил 9,8%.

Эксперты отмечают, что первая пятерка отраслей по доле просроченной задолженности в 2018 году претерпела сильные изменения. В частности, все пять отраслей характеризовались изменениями в позициях, а отрасль «деревообработка» ранее не входила в топ-5 наиболее рискованных для кредитования отраслей. Перестановки среди отраслей с высокой долей просрочки связаны с сильной отрицательной динамикой кредитоспособности в ряде из них. В частности, просрочка быстрее всего росла в отраслях, где она и так была достаточно высокой. «Можно сказать, что «плохие» заемщики стали еще хуже», — резюмируют аналитики.

В свою очередь, невысокая доля просроченной задолженности наблюдается в двух отраслях — «производство транспортных средств и оборудования (кроме автомобилей)» и «добыча топливно-энергетических полезных ископаемых». Доля просроченной задолженности у этих отраслей составила 1% и 1,2% соответственно. Таким образом, у наименее проблемных с точки зрения просрочки отраслей платежная дисциплина кратно лучше, чем у лидеров рейтинга.



В целом же прирост ссудной задолженности наблюдался у 16 отраслей, а снижением характеризовались только три отрасли. При этом платежная дисциплина заемщиков в 2018 году была на довольно неплохом уровне, как следствие, доля просроченной задолженности немного снизилась. Так, на 1 января 2019 года доля просрочки по корпоративному портфелю банков (включая ВЭБ) составила 6,1%, что является минимальным значением с конца 2015 года.



Корпоративное кредитование в 2018 году показало достаточно высокие темпы прироста по меркам предыдущих двух лет, заключают эксперты. Однако результаты рейтинга свидетельствуют о значительной неоднородности ситуации с платежной дисциплиной в различных отраслях экономики. Так, разница по доле просрочки между отраслями с максимальной и минимальной долей по итогам 2018 года составила 16 раз.

Согласно статистике Центробанка России, объем корпоративного кредитного долга за год увеличился на 10,1% против роста на 3,4% в 2017 году и снижения на 5,5% в 2016-м. При этом темпы прироста в отраслевом разрезе отличались достаточно сильно — от роста на 29,8% до снижения на 23%. Наибольший прирост объема кредитов наблюдался у компаний отрасли «транспорт и связь», тогда как максимальным снижением выданных кредитов характеризовалась отрасль «производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов».