На российском депозитном рынке можно ожидать исчерпания потенциала дальнейшего роста ставок. Об этом говорится в комментарии Банка России «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» за март.

Регулятор констатирует сохранение в первые месяцы 2019 года тенденции к повышению ставок по рублевым депозитам, наметившейся с сентября 2018-го. «По предварительным данным, в феврале ставки как по краткосрочным, так и по долгосрочным депозитам населения превысили на 0,1 процентного пункта уровень января. В марте ряд российских банков, в том числе крупнейших, повысили ставки по рублевым депозитам», — указано в обзоре.

«Однако в связи с продолжающимся снижением ставок по долгосрочным инструментам фондового и денежного рынков можно ожидать исчерпания потенциала дальнейшего роста депозитных ставок», — отмечают в ЦБ.

В сегменте валютных депозитов в марте наметились признаки перелома тенденции к повышению ставок, наблюдавшейся на протяжении последнего года. В течение марта ряд крупнейших банков — участников депозитного рынка снизили ставки по валютным вкладам.

«Изменение процентной политики банков может объясняться тем, что после рекордного повышения средней ставки по долгосрочным депозитам в долларах США в сентябре 2018 года (на 0,6 п. п. за месяц) наблюдавшийся в течение большей части года отток средств населения из валютных депозитов сменился устойчивым притоком. После восстановления портфеля валютных депозитов населения заинтересованность банков в привлечении нового розничного валютного фондирования могла снизиться», — говорится в комментарии.

По информации ЦБ, в феврале 2019 года остатки на депозитах населения продолжали расти, причем годовые темпы их роста немного увеличились. Темпы роста валютных депозитов в феврале все еще несколько опережали аналогичный показатель для рублевого сегмента рынка. Однако, по предварительным данным, в марте после снижения ставок по валютным депозитам рост остатков на валютных депозитах замедлился. Это позволяет ожидать восстановления тенденции к снижению валютизации депозитов населения в ближайшие месяцы, полагают в Центробанке.



Также там сообщают, что в рублевом сегменте рынка в феврале, как и в предыдущие месяцы, отмечалось восстановление интереса вкладчиков к долгосрочным депозитам. Годовые темпы прироста долгосрочных рублевых депозитов к началу марта повысились до 12,2% (с 10,3% месяцем ранее), продолжался рост доли долгосрочных обязательств в общем объеме привлеченных депозитов.

