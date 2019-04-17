Банк «Левобережный» скорректировал условия по кредитованию малого и среднего бизнеса.

Программа «Бизнес без границ» стала доступна от 11,4% годовых (ранее — 11,6%) на пополнение оборотных средств, инвестиции, неотложные нужды, рефинансирование задолженности в других банках. Сумма финансирования — от 300 тыс. до 35 млн рублей на срок до десяти лет. Отсрочка погашения основного долга — до шести месяцев.

В качестве залога требуются: коммерческая или жилая недвижимость, оборудование, транспорт, спецтехника. Часть кредита — до 3 млн рублей (ранее — до 2 млн), но не более 50% от суммы кредита, может быть не обеспечена залогом. Также возможно оформить поручительство фонда — до 60% от суммы кредита.

Поручителями могут выступать учредители (участники), совокупная доля которых в компании — не менее 51%, связанные компании (все работающие), супруг(-а) или третьи лица (если выступают залогодателями). Если поручитель только один — обязательно страхование жизни собственников.

Заемщик — юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо (собственник бизнеса) с годовой выручкой по группе связанных компаний (по данным официальной отчетности за последний отчетный год) до 300 млн рублей (не нулевая, не убыточная отчетность компании за последний отчетный квартал).

«Банк не раскрывает максимальную процентную ставку, но поясняет, что от 11,4% годовых действует при сумме кредита свыше 20 миллионов рублей», — уточняет эксперт Банки.ру по кредитным продуктам Жидкова Ольга.