В случае стабильной макроэкономической ситуации в 2019 году может быть поставлен новый рекорд по выдаче ипотеки в России. Об этом заявил на круглом столе «Ипотека в России: вызовы 2019 года» рейтингового агентства RAEX («РАЭКС-Аналитика») руководитель аналитического центра «ДОМ.РФ» Михаил Гольдберг, сообщили в организации.

«Из главных положительных тенденций рынка ипотечного кредитования следует отметить, что март стал первым месяцем, когда ни один крупный банк не поднял свои ставки. Более того, в качестве хорошего индикатора можно рассматривать начавшееся падение ставок по депозитам. Участники рынка скорее перешли к ожиданию нового цикла», — рассказал эксперт.



По прогнозам «ДОМ.РФ», уже во втором полугодии ставки по ипотеке начнут снижаться и к концу года составят 10% и ниже. Итоги I квартала 2019 года по объемам выдачи стали даже более оптимистичными, чем ожидалось. «Несмотря на то, что ставки выросли, по объемам выдачи ипотеки рынок повторил результат первого квартала прошлого года. В дальнейшем рынок перейдет в рост, и не исключено, что в 2019 году, если никаких форс-мажорных ситуаций на внешнеэкономическом поле не случится, будет поставлен очередной рекорд по объему выдачи ипотечных кредитов», — отметил Гольдберг.