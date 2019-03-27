В 2018-м ипотечный рынок вырос на 49%, до 3 трлн рублей, установив новый максимум, однако в текущем году побить рекорд банкам вряд ли удастся. К такому выводу пришли аналитики «Эксперт РА» в обзоре «Ипотечное кредитование в 2018 году: пик пройден».

«Согласно базовому сценарию рейтингового агентства «Эксперт РА», в 2019 году ипотечному рынку не удастся повторить рекорд 2018-го: объем выдач не превысит 2,5—2,6 трлн рублей. Исчерпание основных драйверов роста ипотеки, таких как низкие процентные ставки и относительно стабильные цены на жилье, не позволит рынку в этом году достигнуть объемов 2018-го. При этом на фоне роста ставок часть заемщиков поспешила закрыть ипотечные сделки до конца прошлого года, тем самым реализовав часть спроса 2019-го. Повторное повышение регулятором коэффициентов риска по ипотеке с первоначальным взносом менее 20% ограничит темпы роста таких ссуд», — говорится в обзоре.

Агентство ожидает замедления темпов прироста ипотечного портфеля до 17—18% с текущих 24%. Средневзвешенная ставка по ипотеке превысит 10% уже в I квартале 2019-го и закрепится на этом уровне по меньшей мере в течение первой половины года.

Цены на первичное жилье показали активный рост в 2018 году, и в 2019-м положительная динамика усилится, прогнозируют эксперты.

«Увеличивающийся разрыв в ценах на первичную и вторичную недвижимость, а также снижение числа новых объектов на рынке привели к опережающему росту спроса на приобретение «вторички»: выдачи на готовое жилье прибавили 54% против 39% в сегменте новостроек», — говорится в материалах «Эксперт РА».

Однако агентство отмечает, что в долгосрочной перспективе новый механизм финансирования долевого строительства повысит доверие к рынку первичного жилья, что позитивно отразится на спросе на ипотеку в этом сегменте. Поддержку «первичке» также будут оказывать постепенный износ вторичного жилищного фонда и смещение интереса покупателей к новому жилью.

По данным Банка России, в прошедшем году банками было выдано 1,5 млн кредитов на сумму более 3 трлн рублей. Это в 1,5 раза больше уровня 2017 года и вдвое больше показателей 2015—2016 годов. Достижению этих рекордов способствовала успешная и стабильная работа крупнейших участников ипотечного рынка.

Наибольшую активность традиционно проявили госбанки — их совокупный объем выдач вырос на 52% против 41% у частных игроков. Доля ипотечных выдач банков с госучастием выросла с 85,6% до 86,5%, при этом доля лидера рынка по объему кредитования — Сбербанка снизилась с 53% до 51%. Лидером по темпам прироста среди топ-20 банков из-за эффекта низкой базы стал Альфа-Банк (+1 177%), который вернулся в ипотечный сегмент в конце 2017-го, в тройку лидеров по темпам прироста вошли банк «ФК Открытие» (+172%) и СМП Банк (+120%).