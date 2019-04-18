Конвертировать бонусы в скидку можно на сайте или в мобильном приложении

Программа лояльности Сбербанка «Спасибо от Сбербанка» и торговая сеть «Перекресток» запустили совместную промоакцию, в рамках которой обменивают накопившиеся бонусы «Спасибо» на скидочные купоны в супермаркетах сети. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Конвертировать бонусы в скидку можно на сайте или в мобильном приложении «Спасибо от Сбербанка» по курсу один к одному: один бонус «Спасибо» приравнен к одному рублю скидки в «Перекрестке». Для ее получения необходимо предъявить индивидуально сформированный QR-код на кассе супермаркета», — говорится в сообщении.

Купоны можно приобретать до 10 мая, а использовать — до 31 мая. Партнеры предусмотрели три вида купонов: со скидкой 200 рублей при покупке на сумму от 1 тыс. рублей; со скидкой 300 рублей при покупке на сумму от 1 500 рублей и со скидкой 500 рублей при покупке на сумму от 2 500 рублей.