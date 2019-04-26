Банк России намерен усовершенствовать требования к инвестированию пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Соответствующий проект указания 26 апреля опубликован на сайте регулятора.



«С учетом запущенных механизмов стресс-тестирования и введения фидуциарной ответственности НПФ проект предоставляет фондам право самостоятельно инвестировать средства пенсионных резервов без привлечения управляющих компаний», — говорится в материалах ЦБ.

Документ устанавливает дополнительные требования к качеству активов, в которые может быть инвестирована основная часть пенсионных резервов. Одновременно расширяются возможности по инвестированию средств в активы с повышенным уровнем риска в пределах 10% от инвестиционного портфеля. Кроме того, вводится ряд дополнительных риск-ориентированных требований к порядку инвестирования пенсионных резервов.

Предлагаемые изменения направлены на повышение уровня защиты прав и законных интересов участников фондов и эффективности инвестиционной деятельности фондов.

Принятие проекта указания ожидается в III квартале 2019 года.