Рубль начал торговую сессию понедельника слабым отрицательным движением по отношению к доллару и евро, но затем демонстрирует небольшую разнонаправленную динамику к обеим валютам, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:01 мск доллар подорожал на 2 копейки по сравнению с закрытием предыдущих торгов, евро — почти на 6 копеек. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 64,73 рубля (минус 1 копейка). Курс евро на 10:10 мск равнялся 72,22 рубля (плюс 5 копеек).

Как сообщала перед открытием торгов заместитель директора информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова, в понедельник утром рубль может показать разнонаправленную динамику.

«Мы снова повысили прогнозы по паре доллар/рубль до 64,5—65,1 рубля и по паре евро/рубль — до 72—73 рублей», — прокомментировала она.

«Продолжаются попытки отскока пары евро/доллар, которую ранее мы рекомендовали спекулятивно покупать и которая сегодня ушла чуть выше отметки 1,115. Если наметившаяся тенденция получит продолжение, это позитивно скажется на рубле, которому неплохо бы вновь уйти в район 64 рубля за доллар», — прогнозировал аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.