Чистая прибыль Связь-Банка по РСБУ за I квартал 2019 года выросла в 3,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 1,6 млрд рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

На 1 апреля 2019 года нетто-активы банка составили 289,9 млрд рублей, капитал — 39,98 млрд рублей.

Норматив достаточности собственных средств Н1.0 на 1 апреля этого года также находится на уровне 17,7%.

Кредитный портфель физических лиц составил 90,5 млрд рублей, увеличившись на 4,1%. Объем средств, привлеченных банком от физлиц и индивидуальных предпринимателей, вырос в 1,7 раза, до 110,6 млрд рублей.