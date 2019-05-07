Банк России уменьшил численность сотрудников за 2018 год на 5 тыс. человек, или на 9%. Об этом говорится в годовом отчете регулятора.

«В 2018 году Банком России продолжалась работа по совершенствованию организационной структуры и оптимизации численности персонала, связанная в том числе с новым этапом централизации», — отмечается в документе.

Так, были завершены мероприятия по централизации на уровне подразделений центрального аппарата надзорных функций, защиты прав потребителей и лицензирования, на уровне главных управлений — финансовых служб. Продолжена реорганизация центрального аппарата.



«В целом в результате проведенной работы предельная численность работников Банка России в 2018 году уменьшилась на 5 тыс. человек (на 9%) и составила 50,6 тыс.», — указывается в отчете.

По состоянию на 1 января 2019 года структура Банка России включает 375 подразделений, в том числе центральный аппарат; семь главных управлений с входящими в их состав 74 отделениями (отделениями — национальными банками), одним межрегиональным хранилищем, 75 РКЦ и кассовыми центрами, двумя отделениями Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу; 25 подразделений, реализующих бизнес-процессы по межрегиональному принципу; 91 полевое учреждение; представительство Банка России в Китае; вспомогательные подразделения.