Банковский сектор России имеет адекватный запас капитала, чтобы нарастить объемы кредитования, если будет соответствующий потенциал в экономике. Об этом заявил первый зампред Банка России Дмитрий Тулин, выступая в Госдуме.

«Банковский сектор на конец 2018 года и сейчас, он готов с точки зрения своего финансового состояния, капитала и ликвидности нарастить объем кредитных вложений, если будет соответствующий потенциал в экономике... Банковский сектор имеет адекватный запас капитала для наращивания кредитования», — сказал Тулин.

Он отметил, что чрезмерный рост потребительского кредитования в России может оказаться ловушкой для банков и населения, поэтому Банк России будет внимательно следить за его развитием.



«Есть угроза того, что это [рост потребительского кредитования] может оказаться ловушкой и для населения, и для банков. Поэтому мы принимаем меры по сдерживанию темпов роста. Мы меры ввели. Пока это не привело к видимому падению годовых темпов роста, хотя месячные и квартальные показатели снижаются. Мы будем внимательно за этим следить», — сказал он.

При этом Тулин добавил, что рост потребительского кредитования является «объективным процессом и его не нужно запрещать». Существенный рост потребительского кредитования связан с продолжительным снижением реальных доходов россиян, подчеркнул он.

«У нас в течение нескольких лет, начиная с 2015 года по 2017 год, наблюдалось ежегодное снижение реальных доходов населения. Люди вообще стали меньше потреблять существенно. В 2018 минувшем году где-то стабилизировалась эта ситуация. По крайней мере, падение прекратилось реальных доходов чисто статистически... Люди уже, наверное, устали дальше проводить такой аскетический образ жизни. Часть населения берет потребительские кредиты, чтобы хотя бы поддерживать сложившийся уровень потребления, чтобы дальше не снижать его», — добавил он. По его словам, населению хватает доходов для обслуживания полученных кредитов.

Ранее сообщалось, что рост розничного кредитования в России в 2018 году, по данным ЦБ, составил 22,8%, корпоративного кредитования — 5,8%. При этом в документе говорилось, что совокупный портфель банковских кредитов нефинансовым организациям и населению за прошлый год увеличился на 10,7%. За декабрь 2018 года совокупный объем банковских кредитов компаниям и физлицам вырос на 0,1%, до 48,3 трлн рублей.