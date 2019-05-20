Для годового роста реальных располагаемых доходов необходим существенный рост во II—IV кварталах, а это маловероятно, полагают в СП

Реальные располагаемые денежные доходы россиян вряд ли вырастут по итогам текущего года. Такой прогноз дается в аналитической записке Счетной палаты РФ о ходе исполнения федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов за январь — март 2019 года.

«В I квартале 2019 года цены на нефть марки Urals и курс рубля показывали положительную динамику. При этом инфляция в марте ускорилась до 5,3% в годовом выражении. На этом фоне промышленное производство выросло на 2,1%, оборот розничной торговли — на 1,8%. Однако реальные располагаемые денежные доходы населения продолжали сокращаться (на 2,3%)», — напоминают аудиторы.

Они уточняют, что в I квартале 2018 года по этому показателю был «рост на 1,4% с учетом единовременной денежной выплаты в январе 2017 года».

Росстат: реальные располагаемые доходы россиян в I квартале снизились Служба статистики отметила рост среднемесячной начисленной заработной платы в марте 2019 года.

«Для выхода в положительную область по итогам 2019 года реальные располагаемые денежные доходы населения во II—IV кварталах должны существенно вырасти, что представляется маловероятным», — говорится в аналитических материалах.

Также эксперты СП сомневаются, что в текущем году удастся достичь запланированных масштабов снижения уровня бедности населения.

«Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в 2018 году сократилась на 0,3 процентного пункта по сравнению с 2017 годом и составила 12,9% (18,9 млн человек). При этом снижение уровня бедности в 2018 году проходило в условиях существенного роста МРОТ и повышения заработной платы отдельных категорий работников социальной сферы и науки. В соответствии с расчетами к федеральному закону № 459-ФЗ, уровень бедности в 2019 году должен снизиться до 10,5%. С учетом того, что в 2018 году при условии применения значительных мер поддержки снижение уровня бедности составило только 0,3 п. п., сокращение в 2019 году на 2,4 п. п. представляется маловероятным», — заключают в Счетной палате.



В обзоре «Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», который в конце апреля представило Минэкономразвития, говорилось, что реальные располагаемые доходы населения РФ увеличатся на 1% в 2019 году и продолжат расти. Согласно прогнозу, росту реальных доходов граждан, а также снижению уровня бедности будет способствовать индексация социальных выплат, ежегодное установление МРОТ на уровне величины прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал предыдущего года, развитие форм предоставления социальной помощи нуждающимся гражданам в целях поддержки их потребительского спроса, а также целевая поддержка отдельных категорий граждан, в частности семей с детьми.