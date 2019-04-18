Реальные располагаемые доходы населения в I квартале 2019 года снизились на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается в материалах Росстата.

В номинальном выражении денежные доходы в среднем на душу населения по сравнению с I кварталом 2018 года выросли на 3,2%, составив 29 920 рублей. Реальные денежные доходы в I квартале 2019-го снизились на 2% по сравнению с соответствующим периодом 2018-го.

Также Росстат отметил рост среднемесячной начисленной заработной платы в марте 2019 года до 45 тыс. рублей. К марту 2018 года рост составил 25,2%. За январь — март нынешнего года средняя зарплата выросла на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост реальной зарплаты в марте 2019-го составил 0,6% (к марту 2018-го) и 0,4% за I квартал 2019-го (к аналогичному периоду 2018 года).



Общая численность безработных в марте достигла 3,5 млн человек.