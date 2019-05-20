Четыре из пяти клиентов МФО для получения онлайн-займов пользуются смартфонами, свидетельствует исследование сервиса GreenMoney (МФО «ГринМани»).



Доля заходов со смартфонов на сайт компании растет с каждым годом. Так, если в апреле 2017 года пользователей смартфонов в общей доле посетителей было 64,8%, в апреле 2018-го — 74,6%, то в апреле 2019-го их доля составила 78,2%.

Кроме общей тенденции перехода на мобильные устройства для интернет-серфинга, высокую долю займов со смартфонов аналитики компании объясняют тем, что потребность в микрозаймах часто наступает внезапно, когда под рукой нет компьютера. Кроме того, значительная часть заемщиков в принципе не имеет доступа к ПК: дома в нем нет необходимости, а работа не подразумевает деятельности за десктопом.

«Судя по динамике, смартфоны будут и дальше оттягивать долю у ПК, — говорит генеральный директор онлайн-сервиса по выдаче микрозаймов GreenMoney Андрей Луцык. — Понимая это, МФО постепенно переходят на мобильные приложения, что позволяет увеличить процент возврата клиентов и упростить процедуру повторного займа».

