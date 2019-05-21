Рубль завершил основную валютную сессию вторника укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился на 8 копеек к предыдущему закрытию и составил 64,4425 рубля. С начала торговой сессии было проведено порядка 16,3 тыс. сделок более чем на 1,7 млрд долларов, диапазон котировок составил 64,625—64,3325 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени составил 71,905, уменьшившись на 15 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено более 6,2 тыс. сделок почти на 382,4 млн евро по курсам от 71,855 до 72,075 рубля за евро.

Российскую валюту поддерживают цена на нефть, которая держится выше 70 долларов за баррель Brent, а также налоговый период, отмечает младший аналитик ИК «Фридом Финанс» Александра Овчинникова. Тем не менее, оговаривается она, дальнейшее укрепление рубля сдерживает слабый спрос на активы развивающихся стран.

«Подтверждает это индекс развивающихся рынков MSCI, который недавно пробил вниз отметку 1 000 пунктов и торгуется возле 996 пунктов. Среднесрочный ориентир по курсу пары USD/RUB по-прежнему 64—66», — комментирует эксперт.

Доллар США консолидируется около 64,55 рубля, добавляет старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова. По ее прогнозу, коридор также остается без изменений: 64—66 рубля за доллар. Европейская валюта стабильна на отметке 72 рубля, добавляет эксперт, «но есть серьезный шанс соскользнуть к 71,85 рубля».