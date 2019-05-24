Изменение механизма передачи государству дивидендов Сбербанка было бы справедливым, заявил глава кредитной организации Герман Греф. Он поддержал идею председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной перечислять дивиденды Сбербанка сначала в ЦБ, а потом в российский бюджет.

«Я думаю, что это абсолютно правильно. Мне кажется, было бы справедливо, если бы часть их осталась в Центральном банке. У них большие убытки, им нужны источники для покрытия убытков. Раньше всегда каждый год правительство и Центральный банк договаривались о разделении этих доходов. Сегодня у правительства с бюджетом все неплохо, а у Центрального банка — огромные убытки», — сказал Греф.

Накануне председатель ЦБ Эльвира Набиуллина предложила изменить порядок выплаты дивидендов Сбербанка — вернуть их на баланс регулятора, а не перечислять напрямую в бюджет.

По закону Банк России перечисляет в федеральный бюджет 75% прибыли. ЦБ принадлежит 50% плюс одна акция Сбербанка. За 2016 и 2017 годы регулятор должен был получить 67,8 млрд и 135,5 млрд рублей дивидендов соответственно, но они напрямую ушли в бюджет. По словам Набиуллиной, из-за этого Центробанк не смог покрыть часть убытков.

По итогам 2018 года убытки Банка России достигли 434,7 млрд рублей. Отрицательный финансовый результат регулятор показал второй год подряд. Доходы Банка России за прошлый год составили 588 млрд рублей, а расходы — свыше 1 трлн.

«Это происходит тогда, когда в экономике наблюдается структурный профицит ликвидности. Это то явление, когда Центральный банк абсорбирует ликвидность, и поэтому наши процентные расходы растут. <...> Более того, часто прибыль Центральный банк получает, когда в экономике ситуация не очень хорошая», — комментировала глава ЦБ.