Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Совкомбанка на уровне «ruА». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз.

«Рейтинг банка обусловлен высокими рыночными позициями и качеством управления, адекватными оценками ликвидности и качества активов, а также приемлемым уровнем достаточности капитала. Положительное влияние на уровень рейтинга оказывает умеренно высокая вероятность финансовой и административной поддержки банка со стороны федеральных органов власти в случае крайней необходимости в связи с масштабом бизнеса и структурой привлеченных средств банка», — отмечается в релизе агентства .

Высокая оценка рыночных позиций банка обусловлена диверсифицированной структурой его доходов по источникам и сильными конкурентными позициями на федеральном уровне — как в работе с МСБ (это крупнейший банк по количеству выданных гарантий в стране по итогам 2018 года), так и в розничном сегменте, поясняют аналитики. Помимо широкой сети подразделений усиливать позиции банка в рознице позволяет проект карты рассрочки «Халва», который активно развивается в последние два года и охватывает более 3 млн клиентов. Агентство также позитивно оценивает низкий уровень концентрации операций банка на связанных сторонах.

Эксперты отмечают приемлемую позицию банка по капиталу на фоне высокой операционной эффективности. С одной стороны, отмечается невысокая устойчивость капитала к обесценению активов при низком уровне концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска. С другой, наблюдается высокий уровень рентабельности капитала, что позволяет поддерживать капитал за счет прибыли в сочетании с адекватным уровнем покрытия расходов на обеспечение деятельности чистыми процентными и комиссионными доходами. Позитивно агентство отмечает снижение средней стоимости фондирования вследствие приобретения Совкомбанком РосЕвроБанка, реализовать весь потенциал синергии с которым Совкомбанку еще предстоит в ближайшие 12—18 месяцев. Кроме того, снижение нагрузки на капитал банка ожидается за счет выхода на точку безубыточности проекта «Халва» по итогам текущего года.

Качество активов оценивается как адекватное. Розничный портфель характеризуется адекватной продуктовой диверсификацией и снижением доли необеспеченных кредитов вследствие активного роста портфеля ипотечных кредитов, а также кредитов под залог авто и недвижимости. Для портфеля корпоративных кредитов и облигаций характерна невысокая отраслевая диверсификация (на 1 января 22% приходится на металлургию). Вместе с тем качество совокупного кредитного портфеля оценивается как адекватное.

В числе прочего «Эксперт РА» указывает на характерный для банка высокий уровень корпоративного управления и стратегического обеспечения. «Топ-менеджеры банка имеют продолжительный опыт работы в различных сегментах финансового рынка и положительную деловую репутацию. Реализация принятой стратегии позволила банку на протяжении последних лет существенно диверсифицировать бизнес и нарастить позиции в различных сегментах банковского рынка», — пишут аналитики.

По их мнению, масштаб и динамика бизнеса банка повышают его шансы на включение в перечень системно значимых кредитных организаций, при этом агентство отмечает более заметный рост группы Совкомбанка по сравнению с сопоставимыми участниками рынка.