Банк России установил официальные курсы валют на 28 мая.

Курс доллара снизился на 14,7 копейки и составил 64,4636 рубля (64,6106 рубля на 27 мая). Курс евро уменьшился на 13,23 копейки до 72,1863 рубля (с 72,3186 рубля на 27 мая).

На Московской бирже рубль в середине дня незначительно укрепил позиции к доллару и более заметно — к евро. На 13:54 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 64,43 рубля (минус 4 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 72,11 рубля (минус 14 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов — 64,42—64,51 рубля за доллар и 72,11—72,24 рубля за евро.

