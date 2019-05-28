Чистая прибыль банка «Санкт-Петербург» за I квартал 2019 года в соответствии с МСФО составила 1,3 млрд рублей, что на 30,6% меньше по сравнению с результатом за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные сокращенной консолидированной промежуточной финансовой информации группы.



Чистый процентный доход за указанный период вырос на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 5,7 млрд рублей. Объем процентных доходов по сравнению с I кварталом 2018 года вырос на 17,2%. Основная часть процентных доходов представлена процентными доходами от выданных кредитов — 67,4%, которые выросли за первые три месяца текущего года на 10,5%. Процентные расходы увеличились на 20,3%. Чистая процентная маржа составила 3,8% (по итогам I квартала 2018 года — 3,6%).

Чистый комиссионный доход за I квартал 2019 года увеличился на 2,8% по сравнению с I кварталом 2018-го — до 1,4 млрд рублей.

Убыток от операций на финансовых рынках за I квартал 2019 года составил 0,6 млрд рублей (доход 0,4 млрд за I квартал 2018-го). Убыток от операций с иностранными валютами и производными финансовыми инструментами достиг 0,4 млрд рублей, потери от операций с ценными бумагами — 0,2 млрд.

Розничный кредитный портфель вырос с начала 2019 года на 4,5% и составил 88,2 млрд рублей.

Выручка основного бизнеса за первые три месяца выросла на 11,3% — до 7 млрд рублей.

Операционные расходы банка за I квартал 2019 года составили 3,6 млрд рублей, увеличившись на 20,3% по сравнению с результатом за I квартал 2018-го. Рентабельность капитала (ROАE) за I квартал 2019 года составила 6,9% (10,6% в I квартале 2018-го).

Активы банка на 1 апреля 2019 года составили 651 млрд рублей (минус 3,3% по сравнению с 1 января текущего года).

«Мы показали хорошие результаты в основном банковском бизнесе, где прирост выручки составил 11%. Этот тренд позволяет нам быть уверенными в любой рыночной ситуации. Кроме того, активный рост розничного кредитования позволил банку досрочно выполнить стратегическую цель 2020 года по достижению 25-процентной доли физических лиц в кредитном портфеле», — говорится в комментарии председателя правления банка Александра Савельева.