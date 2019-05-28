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• Доля россиян, которые ни на чем не экономят, сократилась до 17%, свидетельствуют данные опроса «Ромир». Почти четверть респондентов (24%) заявила об экономии на еде, больше россияне экономят только на путешествиях — об этом сообщили 29%. По данным Росстата за IV квартал 2018 года, почти половине российских семей (48,2%) денег хватает только на еду и одежду. На товары длительного потребления финансовых ресурсов уже недостает.

• В обращении активно циркулирует всего треть выпущенных ЦБ монет номиналами от 10 копеек и выше, а пятая часть, около 10 млрд монет, находится в копилках и может быть возвращена в обращение. Остальное, по-видимому, безвозвратно утеряно, рассказал заместитель директора департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко. Он также сообщил, что Банк России начал применять на сторублевых банкнотах лаковое покрытие, опробованное на купюрах номиналом 200 рублей. Такую же технологию регулятор планирует использовать на банкнотах в 50 рублей.

• В России вступают в силу новые правила обязательного медицинского страхования, согласно которым в стране будет усилено профилактическое направление в работе поликлиник. В ближайшие два года планируется провести диспансеризацию и профилактический осмотр всех россиян, после чего для каждого жителя будет определена группа здоровья. Если у кого-либо во время диспансеризации будет выявлено хроническое заболевание и такому человеку будет нужен постоянный контроль врача, то его поместят под диспансерное наблюдение. Кроме того, страховые компании теперь будут должны работать с обращениями и жалобами граждан, а также помогать им в случае возникновения спорных ситуаций.

• Сбербанк готов подключиться к Системе быстрых платежей (СБП), но на особых условиях. Как сообщают СМИ со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров и близкие к обеим сторонам, за каждый отправленный или полученный платеж банк хочет получать 1% от его суммы, помимо комиссии, которую будет взимать сама система. Без крупнейшего игрока система не будет полноценной, однако попытка ЦБ законодательно обязать банк подключиться может обернуться формальным исполнением и фактической недоступностью сервиса.