Банк России начал применять на сторублевых банкнотах лаковое покрытие, опробованное на недавно введенных купюрах номиналом 200 рублей, рассказал в интервью «Российской газете» заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко. Такую же технологию регулятор планирует использовать на банкнотах в 50 рублей.

По словам Демиденко, банкноты номиналом 200 рублей выполнены на износоустойчивой бумаге с лаковым покрытием. На протяжении более чем года активного обращения технология показала себя очень хорошо, и теперь Банк России переносит этот опыт на другие банкноты, которые часто переходят из рук в руки, пояснил Демиденко.

«Еще в 2016 году мы выпустили в обращение тестовую партию из четырех вариантов обычных сторублевок, отличающихся видом лакового покрытия, — рассказал заместитель директора департамента наличного денежного обращения ЦБ. — Результаты обращения этих банкнот отслеживались по их серийным номерам. Наше оборудование позволяет учитывать таким образом около 80% банкнот, поступающих к нам из обращения, и наблюдать степень их износостойкости. Благодаря этому мы определили, какой лак дает самый качественный эффект».

Банкнота номиналом 200 рублей будет пропитана полимером Новые банкноты номиналом 200 рублей будут пропитаны специальным полимерным раствором, а с 2016 года тестируется лаковое покрытие купюр. Об этом рассказал первый заместитель председателя Банка России Георгий Лунтовский на III международной конференции «Актуальные вопросы развития наличного денежного обращения».

В этом году регулятор планирует лакировать около трети выпускаемых 100-рублевых банкнот, сообщил Демиденко. Он пояснил, что экономия за счет увеличения времени жизни лакированных банкнот в три-четыре раза больше, чем затраты на эту технологическую операцию.