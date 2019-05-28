Рубль завершил основную валютную сессию вторника ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск вырос на 21 копейку к предыдущему закрытию и составил 64,67 рубля. С начала торговой сессии было проведено около 22,5 тыс. сделок на сумму порядка 2,3 млрд долларов, диапазон котировок составил 64,45—64,75 рубля за доллар.

Курс евро на то же время составил 72,27 рубля и поднялся на 21 копейку по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 6,6 тыс. сделок примерно на 443,4 млн евро по курсам от 72,06 до 72,35 рубля за евро.

«Доллар США слегка дорожает и торгуется около 64,59 рубля, но здесь тоже нет свежих идей и активных инвесторов. Пара доллар/рубль все так же болтается в коридоре 64—66, и ничто пока не предвещает изменения этого. Евро/рубль нащупал равновесие около 72,3 рубля, что тоже неплохо, учитывая стратегическую слабость евровалюты», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.