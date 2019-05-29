Рубль завершил основную валютную сессию среды ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск вырос на 47 копеек к предыдущему закрытию и составил 65,19 рубля. С начала торговой сессии было проведено около 23,7 тыс. сделок на сумму порядка 2,5 млрд долларов, диапазон котировок составил 64,85—65,4 рубля за доллар.

Курс евро на то же время составил 72,61 рубля, поднявшись на 37 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 7,8 тыс. сделок примерно на 571,2 млн евро по курсам от 72,35 до 72,87 рубля за евро.

«Ослабление рубля к вечеру становится более выраженным. Доллар США повысился к 65,24 рубля и может проскользнуть к 65,5 рубля, если хватит заряда бодрости. Все это, однако, не отменяет среднесрочного коридора в 64—66 рублей — о его сломе будем говорить в случае пробоя одной из границ. Евро смотрится неплохо около 72,7 рубля, но растет не потому, что очень силен, а потому, что рубль оказался под давлением», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.