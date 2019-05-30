Объем остатков на счетах иностранных депозитариев достиг 2,4 трлн рублей, что превышает максимальные показатели 2018 года. Об этом сообщила на пресс-конференции первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

«В 2019 году на фоне повышения глобального аппетита к риску мы снова видим значительные притоки капитала на российский рынок. Объем остатков на счетах иностранных депозитариев вырос до 2,4 триллиона рублей на 23 мая, и это выше исторического максимума 2018 года в 2,3 триллиона», — сказала представитель регулятора.

Доля вложений нерезидентов в российские облигации федерального займа (ОФЗ) тоже растет, но пока не рекордными темпами. На 28 мая 2019 года она составила 29,4%, отметила Ксения Юдаева. Еще на 23 мая показатель составлял 28,9%, а на 1 мая — 27,8%.