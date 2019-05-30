Чистая прибыль Газпромбанка по МСФО за I квартал 2019 года снизилась на 9% и составила 13,5 млрд рублей против 14,9 млрд рублей за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Чистая процентная маржа составила 2,8%, что соответствует показателю 2018 года. Чистые комиссионные доходы составили 4,7 млрд рублей, увеличившись на 20% по сравнению с 3,9 млрд рублей в I квартале 2018 года.

Отмечается рост показателей рентабельности капитала и рентабельности активов, которые составили 8,1% и 0,8% соответственно против 6,8% и 0,6% в 2018 году.

Активы составили 6 трлн 158,7 млрд рублей на конец отчетного периода.

Совокупный кредитный портфель банка снизился до 4 трлн 38,9 млрд рублей по сравнению с 4 трлн 239,9 млрд рублей на конец 2018 года.