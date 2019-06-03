Тексбанк ввел новый сезонный вклад.

Минимальная сумма депозита «Жаркий сезон» — 50 тыс. рублей, 100 долларов или евро, сроки — три, шесть месяцев и один год. Процентные ставки в рублях составляют 7—8%, в долларах — 1,3—2,6%, в евро — 0,1—0,35% годовых. Пополнение счета и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.

«При досрочном расторжении договора начисление процентов происходит по ставке 0,01% годовых. Автоматической пролонгации нет», — указывает эксперт по депозитным продуктам Банки.ру Юлия Прошина.



Предложение действительно в период с 3 июня по 31 августа.