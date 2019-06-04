Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил план мероприятий по реализации «регуляторной гильотины». Об этом сообщает пресс-служба правительства.

«Планом предусматривается установление единого порядка и сроков разработки соответствующей нормативно-правовой базы. В частности, планируется подготовка нового закона о контрольно-надзорной деятельности (федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»), новой структуры нормативного регулирования для каждой сферы общественных отношений или вида контроля, актуализация и систематизация обязательных требований, в том числе в отдельных сферах», — говорится в сообщении.

Согласно документу, к октябрю 2019 года проект закона «Об обязательных требованиях» должен быть внесен в Госдуму. В марте 2020-го планируется внести в Госдуму проекты законов, «устанавливающие обязательные требования в отдельных сферах или вносящие изменения в законодательство в целях систематизации обязательных требований и исключения установления изъятий из гражданских прав на подзаконном уровне». В I квартале 2020 года также планируется внести проекты постановлений правительства.