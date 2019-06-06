Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выберет банки-агенты для выплаты страховки вкладчикам банка «Прайм Финанс» до 13 июня. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.

«Для оперативного приема заявлений вкладчиков и максимально быстрых выплат возмещения по вкладам Агентство намерено использовать банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 13 июня 2019 года. Заявления о выплате страхового возмещения могут подаваться вкладчиками в течение всего периода ликвидации банка, который составляет не менее года», — говорится в сообщении. Выплаты начнутся не позднее 20 июня.

Размер страховой ответственности агентства предварительно оценивается в 713 млн рублей, в том числе по вкладам малых предприятий — 113 млн рублей.

Агентство напоминает: «В связи с тем, что указанный банк является участником системы обязательного страхования вкладов, каждый его вкладчик, в том числе индивидуальный предприниматель, а также юридическое лицо, отнесенное в соответствии с законодательством Российской Федерации к малым предприятиям, сведения о котором содержатся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, заключивший с банком договор банковского вклада или договор банковского счета, имеет право на получение страхового возмещения в порядке и размере, установленных федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-Ф3 «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».