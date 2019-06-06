Кредитная организация полностью утратила собственные средства вследствие выявленной Банком России недостачи денежных средств в кассе в размере более 268 млн рублей

Центральный банк России отозвал лицензию петербургского банка «Прайм Финанс». Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

«Банк России приказом от 6 июня № ОД-1302 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации банк «Прайм Финанс» (регистрационный номер 2758, Санкт-Петербург)», — говорится в сообщении.

Решение регулятора принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов Банка России, значением всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже 2%, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату госрегистрации банка, с учетом неоднократного применения в течение одного года мер, предусмотренных федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».



Центробанк указывает, что кредитная организация полностью утратила собственные средства вследствие выявленной Банком России недостачи денежных средств в кассе в размере более 268 млн рублей и осуществляла «схемные» операции по искусственному поддержанию капитала для формального соблюдения обязательных нормативов. Банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.

«В ходе проведенной Банком России 29 мая 2019 года ревизии касс подразделений банка «Прайм Финанс» выявлена крупная недостача наличных денежных средств. Формирование необходимых резервов на возможные потери по фактически отсутствующим активам привело к полной утрате кредитной организацией собственных средств (капитала). Информация о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в правоохранительные органы», — объяснили в ЦБ.

В банк назначена временная администрация ЦБ. Полномочия исполнительных органов в соответствии с федеральными законами приостановлены.

«Прайм Финанс» — участник системы страхования вкладов.