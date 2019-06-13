ЦБ установил официальные курсы валют на 14 июня.

Курс доллара повысился на 11,56 копейки, составив 64,6314 рубля (64,5158 рубля на 13 июня). Курс евро снизился на 3,07 копейки, до 73,0141 рубля (73,0448 рубля на 13 июня).

На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня четверга демонстрирует разнонаправленное движение к иностранным денежным единицам в отличие от начала сессии. На 12:57 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 64,63 рубля (плюс почти 8 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 72,94 рубля (минус 20 копеек).

Диапазоны котировок с начала сессии составляют 64,56—64,74 рубля за доллар и 72,93—73,32 рубля за евро.