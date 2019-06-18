Банк России вновь предупреждает о возможности сбоев в работе сайта в связи с проведением технических работ. Соответствующее уведомление опубликовала пресс-служба регулятора.

«18 июня 2019 года возможны кратковременные перебои в работе официального сайта Банка России, связанные с проведением технических работ. Приносим извинения за возможные неудобства», — отмечается в сообщении.



ЦБ за последнее время несколько раз предупреждал пользователей своего интернет-портала о возможных сбоях в его функционировании в связи с проведением техработ. Впрочем, существенных проблем в работе сайта ЦБ не наблюдалось.

