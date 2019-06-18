Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже во вторник, 18 июня, опустился ниже 64 рублей впервые с 24 апреля, свидетельствуют данные торгов.



Курс доллара расчетами «завтра», по данным на 17:02 мск, потерял 36,75 копейки по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 63,9525 рубля. Курс евро на это же время понизился на 56,5 копейки, до 71,59 рубля, следует из данных на сайте биржи.

«Нефть — в минусе, доллар — под давлением, а рубль опирается на драйв рынка ОФЗ и чувствует себя вполне комфортно. После того как Банк России понизил ключевую ставку и допустил вероятность еще одного-двух сокращений показателя в ближайшее время, российские активы стали пользоваться еще большим спросом, чем ранее. Это хорошо для «россиянина», — поясняет эксперт.

Кроме того, добавляет аналитик, отечественные экспортеры продолжают продавать валютную выручку, чтобы уплатить налоги, — и этот спрос на рубли тоже позитивен для российской валюты.

Есть и более глобальные факторы, продолжает эксперт: например, предстоящее заседание Федеральной резервной системы США, которое завершится в среду поздно вечером.

«Инвесторы не ждут сейчас снижения процентной ставки ФРС, но уверены в том, что уже завтра получат прямые указания на это в дальнейшем. Доллар отступит, рубль укрепится, если все пойдет по классической схеме», — комментирует Бодрова.

Нефть, по ее словам, с постоянными срывами барреля Brent в область 60 остается неприятным, но не самым критичным фактором влияния на курсообразование российской валюты.

В этом свете аналитик не исключает, что «россиянин» действительно попробует укрепиться под отметкой 64 рубля. Тогда, считает она, можно будет говорить о пересмотре рамок среднесрочного торгового коридора, который сейчас находится в пределах 64—66 рублей за доллар.