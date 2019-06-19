Банк устанавливает за собой право взаимодействовать с клиентом при пропуске платежа посредством телефонных переговоров почти в четыре раза чаще, чем это предусмотрено законом

Кредит Европа Банк требует от потенциальных клиентов на этапе подачи заявки на предоставление потребительского кредита согласиться на увеличение частоты взаимодействия в случае возникновения у них долга, сообщает «Коммерсант» . Данный пункт значится как оферта со стороны заемщика, однако без его принятия заявка на кредит не будет рассмотрена.

Как указано в заявке, с которой удалось ознакомиться изданию, при наличии подписи клиента в соответствующем пункте он просит рассматривать ее как оферту банку заключить соглашение об иной частоте взаимодействия «по инициативе банка по вопросам просроченной задолженности», что предусмотрено законом «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». Принятием банком данной оферты является исполнение «предложенных условий путем первого взаимодействия с частотой, отличной от установленной законом».

Таким образом, банк устанавливает за собой право взаимодействовать с клиентом при пропуске платежа посредством телефонных переговоров почти в четыре раза чаще, чем это предусмотрено профильным законом (30 раз в месяц вместо восьми раз).

Если договоры с увеличенной частотой взаимодействия получат в работу коллекторы, они все равно руководствуются нормами закона, указал президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев, то есть не будут их превышать. В то же время, пояснил изданию один из заемщиков, на вопрос, может ли он не соглашаться на данное условие, сотрудник банка ответил, что это обязательный пункт и при отказе от него заявка на потребкредит не будет принята.

В Федеральной службе судебных приставов (ФССП) сообщили «Коммерсанту», что заключение «соглашения о частоте взаимодействия до наступления факта просрочки исполнения обязательства» противоречит требованиям закона, «нарушает права и законные интересы граждан» и «является способом обхода положений закона».

На запрос издания от 18 июня в ЦБ пояснили, что не зафиксировали жалоб заемщиков на отказ в выдаче кредита «в случае их несогласия на подписание соглашения об изменении частоты взаимодействия на этапе подачи заявления». Вместе с тем в ЦБ подтвердили, что «ряд кредиторов включают подобные соглашения в состав кредитной документации». Также там отметили, что в законе нет прямого указания на момент, когда такое соглашение может быть заключено, но регулятор в своих рекомендациях, направляемых кредиторам в рамках поведенческого надзора, придерживается позиции Верховного суда.