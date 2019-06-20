Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области оставил без рассмотрения заявление бывшего совладельца банка «Советский» о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина и еще двух топ-менеджеров, говорится в определении суда.

Бывший совладелец кредитной организации Владимир Митрушин просил суд привлечь к ответственности по обязательствам банка Мусина, экс-председателя совета директоров Марата Загидуллина и председателя правления Рената Долотина. Также в заявлении содержалось требование о привлечении к ответственности должностных лиц ЦБ, причастных к назначению санатором «Советского» Татфондбанка. Определить размер субсидиарной ответственности должностных лиц заявитель предложил после завершения расчетов с кредиторами в рамках дела о несостоятельности банка «Советский».

Суд оставил заявление без рассмотрения.

ЦБ назвал дальнейшую санацию банка «Советский» высокозатратной Обязательства банка «Советский» перед вкладчиками будут переданы другому банку, который Агентство по страхованию вкладов определит до 17 июля.

Согласно закону о банкротстве заявление о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности подается конкурсным управляющим по своей инициативе либо по решению собрания кредиторов или комитета кредиторов, а также уполномоченным органом. Конкурсным кредитором такое заявление может быть подано в ходе банкротства в случае неисполнения управляющим решения собрания или комитета кредиторов о его подаче. Таким образом, конкурсный кредитор вправе обратиться в суд с таким заявлением только в случае неисполнения конкурсным управляющим решения собрания или комитета кредиторов о подаче такого заявления. Но Митрушиным не представлено доказательств принятия собранием или комитетом кредиторов решения о необходимости подачи управляющим в суд заявления о привлечении к ответственности контролирующих должника лиц, а также доказательств неисполнения конкурсным управляющим такого решения.

Финансист Владимир Антонов в марте был приговорен к 2,5 года колонии по делу о хищении 150 млн из банка «Советский», сообщили РАПСИ в Объединенной пресс-службе судов (ОПС) Петербурга.

Как следует из материалов дела, Антонов совместно с бывшим председателем совета директоров банка «Советский» Станиславом Митрушиным оформили на фирму-однодневку «Сервис» кредит на сумму 150 млн рублей, который не планировалось погашать. Для этого они привлекли бывшего начальника кредитного департамента банка Андрея Кузнецова, а также предпринимателей Тамару Чернышову, Дмитрия Толстоухова и Алексея Семенова, выступавших от имени «Сервиса». Антонов дал показания против Митрушина, но тот скрылся от следствия и находится в розыске. Он также является одним из обвиняемых по делу о хищении 2,2 млрд рублей банка «Советский» через кредитное агентство «Коллектор 19».