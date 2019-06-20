Одной из причин сокращения реальных располагаемых доходов россиян является высокая кредитная нагрузка граждан, сказал президент РФ Владимир Путин в ходе «Прямой линии».

«Надо разделить два понятия: реальные располагаемые доходы и зарплаты. Реальные располагаемые доходы состоят из многих факторов. Один из показателей расходов на сегодня — это выплаты по кредитам, и банки предоставляют кредиты условно под залог 40% зарплаты, что, конечно, рискованно. ЦБ должен обратить на это внимание, нам не нужно в экономике надувать эти «пузыри». Граждане берут, потом платят, это идет в минус, влияет на реальные доходы населения», — заявил Путин.

При этом он указал, что произошел значительный рост заработных плат.

«Что касается заработных плат, рост есть. И в номинальном выражении, и в реальном выражении. В номинальном выражении это выглядит так: в 2017 году номинальная заработная плата в экономике — 33 с небольшим тысячи, в этом году — уже почти 44 тысячи, а в последние месяцы — 45 тысяч», — отметил президент.

«Хочу, чтобы люди, которые сейчас сидят в Интернете или у телевизора, не сердились за то, что у них нет таких заработных плат. Это естественное дело, я говорю о средних цифрах», — заключил он.