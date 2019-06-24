«Рокетбанк» запустил пилотный проект по выдаче своих карт нерезидентам. Как стало известно Банки.ру, уже сейчас карты «Рокетбанка» выдаются гражданам постсоветского пространства: Украины, Казахстана, Белоруссии, Молдовы, Грузии, Армении и Азербайджана.



При подаче заявки на получение карты на сайте «Рокетбанка» можно выбрать раздел «нет гражданства РФ». Для оформления карты нерезиденту потребуется предоставить паспорт и миграционную карту, или разрешение на временное пребывание, или лицензию на работу (вместе с миграционной картой), или временную регистрацию на территории в РФ.

Эту информацию подтвердили в «Рокетбанке». «Мы запустили этот проект в середине июня и всего за неделю выдали почти тысячу карт», — сказал пиар-менеджер «Рокетбанка» Василий Михайлов. Он добавил, что постепенно список стран, гражданам которых будет доступна карта, расширится. «Постепенно будем включать в этот список новые страны», — отметил он.

Нерезидентам будет доступен полный спектр продуктов банка, включая вклады.

«На сегодняшний день с нерезидентами работает небольшое количество банков. А те, кто работают, — зачастую предлагают воспользоваться не всеми продуктами. К таким банкам относятся Альфа-Банк, Сбербанк, Россельхозбанк, Тинькофф Банк, «ФК Открытие», «Приморье», «Юнистрим денежные переводы». В основном банки предлагают оформить таким клиентам дебетовые карты. Отличий в тарифах, как правило, нет, но для нерезидентов обычно требуется расширенный пакет документов. В некоторых банках (например, Газпромбанк) есть дополнительные условия: открытие депозита на определенную сумму; также возможно взимание платы за размещение средств на счете в зависимости от типа карты», — прокомментировала эксперт по картам Банки.ру Елена Хвостова.