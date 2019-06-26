Российские фондовые индексы завершили торговую сессию среды ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи поднялся на 0,77% и составил 2 775,14 пункта. Индекс РТС вырос на 0,42% — до отметки 1 386,63.

Бумаги Сбербанка подорожали на 1,46%, «Газпрома» — на 0,44%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,92%, «АЛРОСы» — на 0,08%, Московской биржи — на 1,06%.



«Индекс Мосбиржи сегодня стабилен в области 2 760 пунктов, краткосрочный коридор движения здесь может оставаться в рамках 2 750—2 775 пунктов. Индекс РТС корректируется очень неохотно, сегодня отступает к 1 377 пунктам, но цель подъема к 1 400 пунктам все еще сохраняется вполне актуальной и на завтра», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.