Банк «Открытие» изменит подход к рекламной кампании после критики со стороны Центробанка. Об этом заявили в пресс-службе кредитной организации.

Банк ранее анонсировал запуск с 1 июля новой рекламной кампании со слоганом «Государственный банк нашего времени». Центробанк РФ, который стал собственником «Открытия» в результате его санации, выступил против использования кредитной организацией этого слогана и любых маркетинговых акций, указывающих на долю государства в банке, и пообещал применить меры к представителям банка, ответственным за новую рекламную кампанию.

«Такое позиционирование банка прямо противоречит интересам развития конкуренции в банковской сфере и противоречит стратегии развития банка «Открытие», — заявили в пресс-службе регулятора.



«Банк «Открытие» учтет позицию Центробанка как своего акционера и будет использовать в предстоящей рекламной кампании обновленный слоган, который представит позднее», — заверили в банке.



Ранее также было объявлено, что лицом банковского бренда «Открытие» станет рэпер Баста (Василий Вакуленко), с которым заключен контракт на два года.