РНКБ совместно с компанией «Спутник» с 1 июля запускает программу лояльности «Тур бонус», говорится в сообщении кредитной организации.

Так, каждый зарегистрированный в программе держатель карты любого банка РФ (кроме РНКБ) сможет экономить деньги, совершая покупки или расплачиваясь за услуги на территории Крыма.

При расчете банковской картой в сети партнеров программы держатель карты стороннего банка может накапливать до 10% бонусов и использовать полученные бонусы в счет последующих оплат (1 бонус = 1 рубль).

Для участия держателю карты необходимо зарегистрироваться в мобильном приложении «РНКБ 24/7» или в сети банкоматов и терминалов самообслуживания РНКБ.