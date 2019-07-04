Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что ограничение кредитования физлиц не приведет к росту инвестиционного кредитования. Подобные меры она назвала «простыми решениями».

«Если в период кризисных явлений 2014—2015 годов в качестве «простых решений» предлагалось введение ограничений на движение капитала, резкое снижение ключевой ставки или широкомасштабная раздача денег «нужным стране» предприятиям, то теперь появились и новые идеи. Например, борьба с потребительским кредитованием в расчете на то, что если банкам запретить выдавать кредиты физическим лицам, то они начнут активно кредитовать корпоративный сектор и это само по себе запустит маховик инвестиционного бума», — сказала она.

Орешкин упрекнул ЦБ в зажимании инвестиционных кредитов ЦБ обязан поддерживать совокупный спрос на уровне, соответствующем «таргету» по инфляции в 4%, но фактически дозволяет перекосы в структуре кредитования в сторону потребительского кредита, считает Орешкин.

По словам Набиуллиной, никаких простых решений не бывает. «Это хорошо понятно тем, кто сталкивался когда-либо с решением оптимизационных задач. Если действительно ограничивающим является один фактор — в нашем случае это прежде всего инвестиционный климат, — то как бы мы не меняли другие факторы, улучшения ситуации мы не получим», — отметила глава ЦБ.