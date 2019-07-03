В Центральном банке России ожидают, что снижение ключевой ставки и регулирования по показателю долговой нагрузки должно привести к снижению темпов роста потребительского кредитования. Об этом глава ЦБ рассказала в интервью Reuters.

«Мы ожидаем, что темпы роста потребительского кредитования могут начать снижаться, но останутся достаточно высокими. На динамику ставок в этом секторе наши макропруденциальные меры влияют сильнее, чем денежно-кредитная политика. В частности, повышение коэффициентов риска по кредитам с высокими ставками привело к снижению ставок и при прочих равных снижало и долговую нагрузку. Наше достаточно жесткое регулирование по показателю долговой нагрузки должно привести к тому, что темпы потребкредитования будут постепенно сокращаться в этом году, несмотря на снижение ставок по кредитам. И замедление в первую очередь будет идти за счет наиболее рисковых категорий с достаточно высокой долговой нагрузкой», — сказала она.

Набиуллина отметила, что «большое преувеличение» – считать, что потребкредитование «виновато во всех бедах экономики и в низких доходах населения».

«Там сейчас нет пузыря, и задача Центробанка – сделать так, чтобы он там не сформировался. Если мы смотрим на потребительское кредитование с точки зрения финансовой стабильности, то важна долговая нагрузка. У населения в среднем она пока умеренная. Поэтому мы здесь не видим больших рисков», — подчеркнула она.