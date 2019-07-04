Илья Поляков в прошлом году возглавил Росбанк и вошел в совет директоров Русфинанс Банка

Председателем совета директоров Русфинанс Банка избран Илья Поляков. Такое решение единогласно приняли члены совета директоров финучреждения, говорится в релизе его материнской организации — Росбанка.

Поляков с мая прошлого года занимает должность председателя правления Росбанка, которому на 100% принадлежит Русфинанс Банк. В совет директоров последнего топ-менеджер входит с июля 2018-го.

Напомним, до этого должность председателя совета директоров Русфинанс Банка занимал Дидье Огель. Он в настоящий момент также возглавляет совет директоров Росбанка.

«Группа «Росбанк» планомерно следует стратегическим целям, представленным в начале 2018 года. Русфинанс Банк — высокоэффективный бизнес, обладающий особой спецификой, — продолжит работать как отдельное юридическое лицо. Занимая позиции среди лидеров в области авто- и POS-кредитования, банк будет развивать отношения с автодилерами и автопроизводителями, а также финансировать клиентов партнеров. В то же время программы перекрестных продаж между Русфинанс Банком и Росбанком усилятся. В рамках группы, с целью упрощения и унификации внутренних процессов, продолжится консолидация контрольных и административных функций», — отмечается в релизе Росбанка.



Росбанк в начале лета присоединил другую «дочку» — ипотечный банк «ДельтаКредит», преобразовав его в филиал «Росбанк Дом».